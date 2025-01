Sala e Scherer dão início a gestão 2025/2028

Posse e instalação da 17ª administração de Tenente de Portela ocorreu na quarta-feira, 01.

Dois eventos na quarta-feira, 01, marcaram o início da Gestão 2025/2028 em Tenente Portela. Esta é a 17ª na história do Município. O primeiro ocorreu na Câmara de Vereadores, às 17h, com a posse do prefeito e do vice. A sessão também empossou os vereadores titulares da nova legislatura. Na sequência, no Centro Cultural, aconteceu o ato de implantação do Governo, marcado pelo anúncio das primeiras medidas e a nomeação de parte do novo secretariado.

Após prestarem o compromisso legal e serem empossados, Rosemar Sala e Claudenir Scherer, percorreram “a pé” o caminho da Câmara até o Centro Cultural. No local, um grande público recepcionou os gestores. A agenda oficial foi aberta com a audiência ecumênica que contou com a participação representantes de várias denominações religiosas. Na sequência, em seus discursos, Sala e Scherer, agradeceram o apoio e reafirmaram os compromissos para os próximos quatro anos.

Durante o ato, também foram anunciados os nomes dos secretários municipais. Das 11 Secretárias, nove estão definidas. Apenas a de Agricultura e Meio Ambiente e a de Assistência Social e Habitação, serão definidas nos próximos dias.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela