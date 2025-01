Primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vista Gaúcha

A Câmara Municipal de Vereadores de Vista Gaúcha realizou, na noite de segunda-feira, 6 de janeiro, a sua primeira sessão ordinária da legislatura de 2025. Sob a presidência do vereador Alexandre Jacinto da Silva, com Vilmar Tirloni como vice-presidente, e Elonir Franceschi como secretária, os trabalhos ocorreram de maneira tranquila e produtiva.

A sessão, que contou com a presença dos novos vereadores, foi transmitida ao vivo pela Rádio Verdade FM e também pelas plataformas digitais da emissora, garantindo ampla acessibilidade à população. A reunião marcou o início dos trabalhos legislativos deste ano, com os parlamentares iniciando suas atividades com um foco de cooperação e diálogo. A expectativa é de que a nova gestão continue promovendo a transparência e o engajamento com a comunidade ao longo do ano. As Sessões acontecem todas as segundas feiras as 18:15hs.