Prefeito Neco e vice-prefeito Ricardo empossados

Na manhã de quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, a Câmara de Vereadores de Miraguaí foi palco da cerimônia de posse do prefeito eleito Neco e do vice-prefeito Ricardo. O ato solene, que começou por volta das 8h30, marcou o início de uma nova administração comprometida com o desenvolvimento do município.

Após a cerimônia de posse, a transição de governo ocorreu em frente à Prefeitura Municipal, onde Neco e Ricardo apresentaram a nova equipe de secretários que liderará as diversas pastas do governo, sob a égide do projeto "Miraguaí Retornando ao Crescimento".

Esta equipe é composta por representantes dos partidos Progressistas (PP), Partido dos Trabalhadores (PT) e Republicanos.

Secretários do PP – Progressistas:

- Educação: Carlos Faccio

- Administração: Flávio Venzo

- Secretaria Geral de Governo: Eder dos Santos

- Planejamento: Anoar Hardt

Secretários do PT – Partido dos Trabalhadores:

- Saúde: Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho)

- Assistência Social: Elenir da Silva

- Obras: Erno Fenske

- Esportes: Ademir Gilmar Valk (Baruio)

Secretários do Republicanos:

- Agricultura: Ivonir Botton (Toco)

- Fazenda: Kellen Botton

- Habitação: Diego Calson

- Serviços Urbanos: Será anunciado nos próximos dias.

Essa nova gestão tem como objetivo revitalizar setores fundamentais da cidade, buscando progresso e bem-estar para todos os cidadãos de Miraguaí. A forte parceria entre os partidos da base aliada promete trazer uma administração com ampla representação e comprometida com as necessidades da população.