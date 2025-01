Eleição da mesa diretora para 2025 na Câmara de Vereadores: nova liderança definida

Na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, a Câmara de Vereadores de Miraguaí realizou a eleição para a nova Mesa Diretora, que será responsável por conduzir os trabalhos legislativos ao longo do ano. O evento contou com a participação ativa dos vereadores, que demonstraram um forte comprometimento com a escolha de uma liderança capaz de atender às demandas da população.

A nova Mesa Diretora ficou assim constituída:

- Presidente: José Soares de Oliveira

- Primeiro vice-presidente: Kauã Blau Machado

- Segundo vice-presidente: João Aldair dos Santos

- Primeiro secretário: João Maurício Naegele

- Segundo secretário: Ivo Melo de Oliveira