Lucca: conheça o primeiro bebê a nascer no Hospital Unimed Noroeste /RS em 2025

O Hospital Unimed Noroeste/RS celebra este acontecimento, reforçando o compromisso com o cuidado e a humanização durante momentos tão importantes como o nascimento de uma nova vida. A chegada de Lucca abriu o ano com esperança e renovou os votos de dedicação às famílias da região, consolidando a instituição como referência em assistência à saúde.

Para os pais, moradores de Ijuí, a chegada de Lucca representa a realização de um sonho. Bruna, analista administrativa, descreveu o momento como ainda mais especial. “Era algo que a gente sonhava. Nosso primeiro filho, então é muita emoção, difícil até de explicar esse momento mágico”, compartilha. Claudemir, professor de educação física, destacou, com muita felicidade, o quanto o nascimento do bebê trouxe de significados para a família.

Uma nova vida que simboliza esperança e felicidade para este ano que começa: logo na manhã do dia 1º de janeiro, às 10h05, nasceu Lucca, o primeiro bebê de 2025 a chegar no Hospital Unimed Noroeste/RS. Enchendo o Centro Obstétrico de alegria e emoção, é filho de Bruna Rigoli e Claudemir Antônio Ferreira Neves Junior, pesando 3.050kg e medindo 49cm, após 39 semanas e 2 dias de gestação, por meio de cesariana.

