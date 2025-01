Prefeito confirma secretários na gestão 2025/2028

Reeleito para o sexto mandato, o prefeito Claudemir José Locatelli confirmou no dia 2 de janeiro, quinta-feira, em programa da Rádio a Verdade, os nomes que integram o primeiro escalão da nova gestão.

Das nove secretarias, foi anunciada mudança na pasta de Educação, o ex-prefeito, Celso José Dal Cero, assumirá.

O prefeito afirmou no programa que nesta gestão exigirá ainda mais da sua equipe de secretários, com o intuito de garantir que a comunidade de vistagauchense seja bem atendida e o município continue avançando.

Dentre os assuntos abordados, Locatelli mencionou duas obras prioritárias para o ano de 2025. Que serão a ampliação, remodelação e adequação do Hospital Municipal, conforme as exigências da Secretaria Estadual de Saúde, e a conclusão do Centro Municipal de Convivência, destinado ao atendimento da população idosa e de pessoas com deficiência.

Confira os nomes confirmados:

Secretaria Municipal de Saúde: Ivair Gonçalves Vieira

Secretaria Municipal de Obras: Walmor de Souza Bueno

Secretaria de Educação: Celso José Dal Cero

Secretaria de Desporto, Lazer e Turismo: João Valdez Bier

Secretaria da Fazenda: Carlos Alberto Lopes

Secretaria da Agropecuária: André Danette

Secretaria da Administração: Lauri Tombini

Secretaria de Assistência Social: Joelmir Lopes

Secretaria de Indústria e Comércio: Diego Nardino