Administração alerta a população para economizar água

A Administração Municipal emitiu comunicado na terça-feira, 7, alertando a população para economizar água, diante do cenário de calor e falta de chuva que vem se estendendo na região.

“Devido ao período de chuvas abaixo da média, dias ensolarados e com temperaturas elevadas, a economia de água é imprescindível. Pedimos à população que evite o desperdício e utilize realmente o necessário e de maneira consciente. As previsões para a região são de estiagem, com chuvas em locais isolados, o que nos leva ao estado de alerta. O setor responsável pela rede água e funcionários da Administração Municipal trabalham diariamente e incansavelmente para que todos tenham água em suas residências. Por isso é fundamental a parcela de responsabilidade da população”, alerta o prefeito.