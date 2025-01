Brigada Militar realiza prisão e recupera motocicleta furtada/roubada em Miraguaí

Na manhã de sábado, 21/12, policias militares do 7°BPM realizaram a abordagem de uma motocicleta em Miraguaí, onde os caracteres da placa indicavam características de outro veículo.

Em consulta ao sistema informatizado, através do chassi, foi constatado que se tratava de uma motocicleta com registro de furto/roubo. A numeração do motor se tratava de um terceiro veículo.

Diante da flagrância do crime do Art 311 do Código Penal e da recuperação de veículo furtado, o condutor foi preso e encaminhado à delegacia de polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Comunicação Social 7°BPM