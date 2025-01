Brigada Militar prende homem em Humaitá.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido até a delegacia de polícia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre .38, 12 munições intactas do mesmo calibre e um celular.

A prisão ocorreu após a guarnição receber informações de que um indivíduo armado estaria ameaçando pessoas. De imediato, iniciaram-se as diligências, que resultaram na localização e abordagem do suspeito.

Na noite de segunda-feira, 6, policiais militares do 7°Batalhão de Polícia Militar prenderam um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo de uso proibido em Humaitá.

