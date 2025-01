Após a lavratura do auto de apreensão, a adolescente foi apresentada ao Ministério Público.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, em ação conjunta com a Brigada Militar, realizou na manhã de quarta-feira, 8, a apreensão em flagrante de uma adolescente que estava transportando a quantia de 4,150kg (quatro quilos e cento e cinquenta gramas) de cocaína.

