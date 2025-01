Brigada Militar prende homem por receptação e recupera objetos furtados em Três Passos

Durante a ação, foi localizado o indivíduo que estava com os objetos furtados, consistindo em duas caixas de som JBL.

Na manhã de quinta-feira, 9, a Brigada Militar, por meio de policiais militares da Força Tática do 7°BPM, prendeu um homem pelo crime de receptação em Três Passos.

