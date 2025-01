Lei dá o nome de Domingos Rosa dos Santos a passarela da Via Dutra em Guararema (SP)

Domingos Rosa dos Santos nasceu em 15 de junho de 1927. Ele foi lavrador, comerciante e empreendedor, destacando-se por sua atuação no Loteamento Chácaras Guanabara, onde residiu a partir de 1970. Também foi proprietário de uma olaria de tijolos por 20 anos e administrou uma pequena fábrica de blocos com o auxílio de sua família. Ele faleceu em 16 de outubro de 2009.

A norma teve origem no Projeto de Lei 10314/18, do deputado Marcio Alvino (PL-SP), aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Foi sancionada na segunda-feira (13) a Lei 15.099/25 , que dá o nome de Domingos Rosa dos Santos à passarela da Via Dutra (BR-116) no município de Guararema (SP).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.