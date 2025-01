Rosemar Sala recebe Secretário de Esporte “Gaúcho Da Geral”

Na manhã de sábado, 11, o prefeito Rosemar Sala recebeu em seu gabinete o secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Juliano Franczak, conhecido como "Gaúcho da Geral". A visita contou com a presença do vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais, vereadores e assessores do secretário estadual.

Durante o encontro, o prefeito destacou as conquistas do município, enfatizando as obras proporcionadas pelo programa estadual “Avançar Mais no Esporte”. Por meio do programa, Tenente Portela está recebendo investimentos significativos, 10 ginásios esportivos receberão nova iluminação, e em quatro ginásios serão feitas melhorias na infraestrutura.

O secretário Juliano Franczak aproveitou a oportunidade para visitar algumas das obras já entregues ao município, resultado da parceria com a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Ele reforçou a importância do alinhamento entre as esferas municipal e estadual para a promoção do esporte e do lazer, destacando o impacto positivo dessas iniciativas na qualidade de vida da população.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela