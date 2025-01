Suspeito de ameaçar ex-companheira, homem a cavalo atropelado em posto de gasolina recebe voz de prisão

Vítima teria ameaçado a ex-companheira, que é a atual parceira do autor do atropelamento. Caso aconteceu no dia 3 de janeiro em Vista Alegre

O homem a cavalo atropelado em um posto de gasolina em Vista Alegre, no Norte gaúcho, recebeu voz de prisão na quinta-feira (9), no hospital de Tenente Portela, onde foi internado após o ocorrido no dia 3 de janeiro.

Conforme informações da delegada Cristiane Van Riel, responsável pelo caso, a vítima é suspeita de violência doméstica contra a companheira do homem suspeito de atropelar e agredir o indivíduo. Ainda segundo a delegada, a mulher é ex-companheira da vítima e teria sido ameaçada antes do fato ocorrido no dia 3 de janeiro e depois, quando o homem já havia sido internado no hospital.

Na última segunda-feira (6), o suspeito de ter cometido o atropelamento se apresentou na delegacia acompanhado de advogado, segundo a Polícia Civil. Em interrogatório, ele relatou aos policiais que a sua esposa foi agredida pela vítima, o que teria motivado o crime. Disse, ainda, ter sido ameaçado pelo homem no ano passado.

O homem atropelado está sob custódia da Polícia Penal, à disposição do Poder Judiciário.