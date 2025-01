Na manhã de sábado, dia 11, policiais militares do 7° BPM detiveram um adolescente por roubo a pedestre em Três Passos. Após tomar conhecimento do ocorrido, a equipe policial iniciou as buscas, localizando o suspeito e apreendendo os objetos roubados. O material foi devolvido à vítima, e o menor foi conduzido à Delegacia de Polícia para a formalização do flagrante.

Comunicação Social 7°BPM