Brigada Militar e Polícia Civil apreendem cigarro contrabandeado em Barra do Guarita

Na manhã de terça-feira, dia 14, policiais militares do 7º BPM, em ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam três indivíduos por contrabando e apreenderam cigarros de origem estrangeira em Barra do Guarita.

Durante a operação, foram localizadas 32 caixas de cigarros de origem ilícita.

A mercadoria, dois veículos e dois smartphones foram apreendidos, e os presos foram encaminhados à Polícia Federal em Santo Ângelo para o registro do flagrante.

Comunicação Social 7ºBPM