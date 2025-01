Começam as obras de adequação e ampliação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha

O investimento inicial previsto é de R$ 2 milhões

O município de Vista Gaúcha está dando um passo importante rumo ao aprimoramento da saúde local com o início das obras de adequação e ampliação Hospital Municipal. A primeira etapa do projeto focará na reforma e ampliação das instalações, adequando-as às normas da vigilância sanitária estabelecidas pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.

Com um orçamento inicial previsto em R$ 2 milhões, o prefeito Claudemir José Locatelli enfatiza que esse investimento é um feito histórico para o município. “Esta obra, aguardada pela população há mais de 30 anos, é um marco para a comunidade e promete oferecer uma estrutura de saúde à altura das necessidades da população”.

Além da ampliação, Locatelli destaca que após a conclusão desta fase, haverá uma nova etapa, focada na parte estética do hospital, visando remodelar e melhorar a fachada do local. “Queremos melhorar não apenas as condições de atendimento, mas também proporcionar uma infraestrutura mais moderna e acolhedora para todos”.

Apesar dos possíveis transtornos que poderão ocorrer durante o período de realização das obras, o mandatário afirma que, ao final, quem sairá ganhando será a população vistagauchense, que terá acesso a um atendimento médico de qualidade e infraestrutura adequada para as suas necessidades.