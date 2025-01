Início do projeto Tamandaré: etapa de preparação das vias

Nesta quarta-feira, 15, tiveram início os trabalhos de preparação para a pavimentação asfáltica do Projeto Tamandaré, que beneficiará dez quadras das ruas Tamandaré, Nino Machado, Coroados, Minuano, Calapalos e Goitacazes.

Nesta fase inicial, a empresa responsável está realizando a limpeza e lavagem das vias, etapas que antecedem a aplicação das primeiras camadas de asfalto. Em algumas vias, será necessário instalar tubos de concreto para garantir o correto escoamento de águas pluviais, trabalho que terá início nos próximos dias.

O projeto conta com um investimento total de R$ 2,4 milhões, com metade dos recursos provenientes de emendas parlamentares do senador Hamilton Mourão e da deputada federal Franciane Bayer, ambos do Republicanos. A outra parte será custeada pelos cofres públicos, complementada por contribuições de melhoria dos proprietários de imóveis beneficiados pela pavimentação.

O Projeto Tamandaré integra o eixo Infraestrutura Urbana do programa Acelera Portela, lançado em 2023 pelo Governo Municipal. Este mesmo programa inclui o Projeto Ipanema, que realizou a pavimentação de trechos das ruas Tibiriçá, Uruguai, Luis Carlos Schepp, Piracicaba e da própria rua Ipanema. Juntas, essas obras representam investimentos de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre deste ano, com a expectativa de trazer melhorias significativas à mobilidade urbana e à qualidade de vida dos moradores.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela