Governador Jorginho Mello prestigia abertura da 40ª Festa Pomerana no Vale do Itajaí

Fotos: Eduardo Valente/SECOM-SC

Na noite desta quarta-feira, 15, o governador Jorginho Mello participou do tradicional desfile e da cerimônia de abertura da 40ª edição da Festa Pomerana, em Pomerode, no Vale do Itajaí. O evento, que celebra as tradições germânicas, reuniu autoridades, moradores e turistas na Rua XV de Novembro, no centro da cidade.

O governador destacou a importância da Festa Pomerana para a valorização da cultura e para o fortalecimento do turismo regional. “Este evento é um símbolo da rica história de Pomerode e do estado de Santa Catarina. É uma honra estar aqui celebrando com a comunidade e fortalecendo o reconhecimento da nossa cultura”, afirmou Jorginho Mello.

A abertura oficial foi marcada por apresentações culturais, grupos folclóricos e a presença de representantes das comunidades locais. Com mais de 40 anos de história, a Festa Pomerana é um dos principais eventos culturais do estado, atraindo milhares de visitantes e movimentando a economia da região.

A Secretária do Turismo exaltou a importância da Festa Pomerana para o setor. “Pomerode é um exemplo de cidade que consegue unir tradição e modernidade. Dessa maneira, além de preservar sua cultura, ainda oferece uma estrutura impecável, mostrando como está preparada para atender os visitantes com hospitalidade e qualidade. Que esta edição fortaleça ainda mais o turismo em Santa Catarina e celebrando a riqueza cultural da cidade mais alemã do Brasil”, completou Catiane Seif.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para aproveitar o evento, é necessário adquirir os ingressos, disponibilizados na entrada da festa. De segundas a quintas, a entrada é gratuita para moradores de Pomerode e para visitantes o valor é de R$15. Nas sextas e nos sábados, o acesso tem custo de R$25. Aqueles que forem com traje típico têm entrada grátis. Para conferir a programação, clique aqui .

A programação do evento segue até o dia 26 de janeiro, com desfiles diários, música ao vivo, gastronomia típica e diversas atividades para toda a família. A organização espera receber um público recorde para celebrar as quatro décadas da festa que coloca Pomerode no mapa das tradições germânicas no Brasil.