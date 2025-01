Governo do Estado investiu R$ 31,1 bilhões em saúde desde 2019

Em seis anos, entre 2019 e 2024, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investiu mais de R$ 31,1 bilhões em recursos próprios na saúde da população do Rio Grande do Sul. Os valores envolvem recursos de custeio da rede e, também, investimentos e incentivos para a oferta de mais consultas, exames e cirurgias por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, incluem o pagamento de uma dívida histórica com hospitais e municípios e os gastos durante a fase mais crítica da pandemia de covid-19.

Para se ter uma ideia do avanço nos investimentos do governador Eduardo Leite na saúde, os R$ 31,1 bilhões destinados à área representam 50,97% de aumento em relação aos seis anos anteriores, entre 2013 e 2018, quando foram aplicados R$ 20,6 bilhões. O valor aplicado pelo Estado com recursos próprios em ações e serviços de saúde passou de R$ 361,16 por habitante em 2018 para R$ 539,67 em 2024 – alta de 49,43%.

Esses dados são os reflexos de ações como o Avançar Mais na Saúde, maior programa de investimentos dos últimos 20 anos. Essa iniciativa atingiu, em outubro de 2024, a marca de R$ 952,1 milhões destinados a ampliar e qualificar o atendimento em grandes, médios e pequenos hospitais públicos e privados e unidades básicas de saúde, com obras e compra de novos equipamentos e materiais permanentes. Apenas a fase atual do programa, iniciado em 2021, destinou R$ 128,7 milhões para melhorar o atendimento em 52 hospitais de 48 municípios.

Além disso, o Estado quitou uma dívida histórica com hospitais fornecedores e todos os municípios gaúchos, que atingia R$ 1,125 bilhão. A última parcela foi paga no final de 2021, encerrando um débito que existia desde 2014. Os pagamentos estão em dia desde 2019, permitindo que prestadores possam atender melhor à população.

Avançar tem quase R$ 1 bilhão

No caso do programa Avançar Mais na Saúde, os recursos de quase R$ 1 bilhão já investidos ou anunciados financiam novos atendimentos e procedimentos e, também, ajudam a rede de saúde a se recuperar da calamidade meteorológica de maio do ano passado, como é o caso do maior investimento na fase atual do programa. São R$ 10,5 milhões para reequipar os centros de diagnóstico por imagem, cirúrgico e a central de medicamentos esterilizados do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, invadido pela enchente.

Em 2024, o programa passou a recuperar e melhorar a estrutura dos hospitais de pequeno porte (HPPs), que possuem até 50 leitos, destinando recursos de R$ 40,1 milhões. São unidades que atendem pelo SUS e ajudam a desafogar os hospitais maiores, mais procurados pela população, aumentando a oferta de exames e consultas locais, principalmente em regiões em que muitas vezes é necessário se deslocar até outro município em busca de atendimento.

Também tem sido fortalecida a atenção básica nos municípios, porta de entrada no SUS para a maioria da população. Foram R$ 162,1 milhões investidos para a ampliação e reforma de postos de saúde, além da oferta de serviços de odontologia. O Estado também destinou recursos de R$ 40 milhões para melhorar o atendimento à população nas farmácias de medicamentos especiais dos municípios.

Investimentos do Estado em cirurgias eletivas e combate ao câncer superam R$ 31 milhões em dois anos