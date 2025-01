Homem é preso por furto em Tenente Portela

Na tarde desta sexta-feira, 17, uma guarnição da Brigada Militar prendeu em flagrante delito um homem de 37 anos pelo crime de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Perimetral, no centro de Tenente Portela.

A vítima, ao perceber o furto por meio do sistema de videomonitoramento instalado no local, acionou a Brigada Militar e repassou as características do suspeito. Com essas informações, os policiais realizaram buscas rápidas e localizaram o homem em via pública no bairro Operário, onde ele foi preso em flagrante.

Os objetos furtados, avaliados em aproximadamente R$ 1.500,00, foram recuperados e devolvidos à vítima.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial. Posteriormente, o detido foi transferido para o Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.