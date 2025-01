Projeto define medidas para proteger crianças e adolescentes em caso de calamidade pública

"É essencial que o setor público assuma a responsabilidade de garantir a segurança, o bem-estar e os direitos fundamentais de crianças e adolescente em condições de extrema fragilidade", diz o autor do projeto, deputado Pastor Gil (PL-MA).

O texto prevê que, em situações de crise, como enchentes e deslizamentos de encostas, abrigos e hospitais de campanha ofereçam espaços adequados e seguros para crianças e adolescentes, além de atendimento psicológico especializado, com psicólogos e assistentes sociais, e o apoio do Conselho Tutelar.

O Projeto de Lei 2847/24 estabelece medidas para garantir proteção e assistência integral a crianças e adolescentes durante calamidades públicas no Brasil. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

