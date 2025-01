Acidente de trânsito com prisão é registrado em Tenente Portela

Na manhã de sábado, 18, um acidente de trânsito com danos materiais foi registrado na área central em Tenente Portela.

O condutor de um veículo Ford Ecosport, que transitava em via pública, perdeu o controle do carro e colidiu contra uma cerca de um estabelecimento comercial. Não houve registro de feridos no local.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e constatou que o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez, fato confirmado após a realização do teste do etilômetro. O homem de 30 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, Art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, pagou fiança e responderá ao processo criminal em liberdade.