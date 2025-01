Brigada Militar prende homem por tentativa de homicídio em Três Passos

O indivíduo foi preso em flagrante, sendo apreendido um revólver Taurus calibre .38, com uma munição intacta e quatro estojos. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia. A partir de informações recebidas, os policiais abordaram o suspeito e, durante a revista pessoal, encontraram uma arma de fogo.

Na tarde de sábado, 18, policiais militares do 7°BPM prenderam um homem por tentativa de homicídio em Três Passos.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.