Homem é preso por crime de falsa identidade em Tenente Portela

Na noite de domingo, 19, durante a operação Plano Tático Operacional, que visa intensificar as ações de policiamento e coibir delitos, a Brigada Militar, por meio de policiais do 7º BPM, abordou o condutor de um veículo Ford Focus em Tenente Portela. Durante a abordagem, o motorista tentou se passar por seu irmão, apresentando a carteira nacional de habilitação (CNH) dele como se fosse sua.

Ao ser identificado corretamente através do sistema policial informatizado, foi constatado que a CNH verdadeira do homem, de 34 anos, estava suspensa, e ele não tinha permissão para conduzir veículos automotores. O homem, que tentou se passar por outra pessoa para obter vantagem, foi preso pelo crime de falsa identidade, previsto no Art. 308 do Código Penal, e responderá ao processo criminal em liberdade.

A CNH apresentada, foi apreendida e o veículo removido administrativamente ao pátio do DETRAN/RS. A Polícia Civil investiga o caso.