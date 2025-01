Inscrições para concurso da Ebserh terminam nesta segunda

A Ebserh foi criada pela Lei 12.550 de 15 de dezembro de 2011 como uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC) com a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, além de prestar, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

De acordo com a FGV, mais informações sobre o concurso podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail [email protected] .

As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) serão encerradas nesta segunda-feira (20). Interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

