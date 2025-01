Comissão aprova aplicativo do governo para informar sobre desastres ambientais

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), houve 1.690 desastres em 2024, média de 32 por semana.

O relator da proposta, deputado João Daniel (PT-SE), afirmou que as mudanças na PNPDEC são essenciais para aumentar o conhecimento da população brasileira sobre o risco de desastres. "Não podemos mais normalizar a morte evitável de brasileiros por conta de enchentes, deslizamentos ou outros tipos de desastres." Segundo Daniel, a iniciativa irá permitir que as pessoas saibam como agir nesses eventos e, consequentemente, contribuirá sobretudo para a proteção da vida.

O projeto é do deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) e altera a Lei 12.608/12 , que criou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC).

O aplicativo e o portal deverão divulgar as seguintes informações: . áreas de risco mapeadas pelos estados e municípios; . alertas de desastres emitidos; . ações de prevenção, resposta e recuperação em andamento no país; . estudos sobre a incidência de desastres e suas consequências, que deverão ser apresentados em linguagem simples.

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o Projeto de Lei 2757/24 , que obriga a União a desenvolver um portal eletrônico e um aplicativo voltados à população com informações sobre situações de desastres.

