Prazo para escolha do tamanho de uniformes escolares da Rede Estadual segue até 30 de janeiro

No esforço de garantir que todos os estudantes da Rede Estadual possam receber os uniformes escolares, a Secretaria da Educação (Seduc) mantém aberto o prazo de escolha dos tamanhos das peças até o dia 30 de janeiro. A solicitação deve ser feita por meio do site , que disponibiliza as informações necessárias, incluindo uma tabela de medidas que auxilia a definir o tamanho. O investimento anual do Governo é de quase R$ 300 milhões para confeccionar e distribuir mais de 7 milhões de peças de roupas.

Até o momento, mais de 610 mil pedidos já foram feitos. O sistema exige um login, permitindo o acesso direto a estudantes maiores de 16 anos pelo e-mail@educarcadastrado. Para os alunos menores de 16 anos, é necessário que o pedido seja feito por um responsável legal ou diretamente na escola.

Os kits de uniformes de verão, que incluem camisetas de manga curta e bermuda, começam a ser entregues a partir do dia 10 de fevereiro para os pedidos solicitados até 18 de dezembro. Os uniformes serão retirados diretamente nas escolas dos estudantes, e as instituições de ensino serão responsáveis por organizar cronogramas próprios para a distribuição às famílias.

A medida é uma forma de promover a equidade entre os estudantes da Rede Estadual, envolvendo ainda outros aspectos como segurança, senso de pertencimento à comunidade escolar e economia doméstica para as famílias.



Os kits contam com peças para todas as estações do ano, que incluem três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga comprida, duas calças, uma bermuda, uma jaqueta e um moletom. As peças possuem as cores verde, azul e branca, trazendo a identidade do Rio Grande do Sul, com o símbolo do Estado e os dizeres Educação Rede Estadual.

Processo de aquisição e distribuição

O processo para viabilizar as contratações das empresas responsáveis pela confecção dos uniformes é coordenado pela Seduc. A aquisição das peças é realizada via ata de registro de preços. Para isso, a licitação foi dividida em nove lotes que contemplam diferentes Coordenadorias Regionais da Educação. Os volumes de cada lote variam entre 500 mil e 1 milhão de peças, com contratos elaborados conforme as demandas locais.