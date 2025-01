Epagri disponibiliza livro de receitas preparadas por extensionistas sociais

Biscoito de canela, preparado pela extensionista da Epagri em Joinville, Ana Lúcia Ribeiro (Fotos: Aires Mariga / Epagri)

Está disponível para livre download no site da Epagri o livro “Alimentação, afetividades e aprendizados no cotidiano extensionista”. É só clicar aqui para baixar a obra, que reúne receitas coletadas pelas extensionistas sociais da Epagri em suas experiências profissionais ou pessoais.

A Epagri realiza um trabalho histórico com alimentação, promovido pela extensão social, com início que remonta à década de 1970. O objetivo sempre foi contribuir com a segurança alimentar e nutricional de famílias agricultoras, pescadoras, indígenas e quilombolas. Tal ação se reflete em qualidade de vida e melhoria da renda familiar nos meios rural e pesqueiro de Santa Catarina.

Receitas doces e salgadas

O livro está dividido em duas partes. Na primeira, relata a trajetória da extensão social na Epagri, promove reflexões sobre segurança alimentar e nutricional e sua prática no cotidiano, e levanta aspectos socioantropológicos da alimentação.

Foto: Reprodução/Secom SC

A segunda parte apresenta as receitas coletadas junto às extensionistas, divididas entre doces e salgadas. São 90 pratos variados, que representam a diversidade sociocultural de Santa Catarina. Além da lista de ingredientes e do modo de fazer, os relatos trazem notas dos sentidos, aprendizados e afetividades das extensionistas.

As receitas variam entre as mais tradicionais, como pão de trança, bijajica, calzone de frango, camarão ensopado, até algumas mais inusitadas, como bolo com yacon, biscoitos digestivos, risoto de maracujá e sardinha recheada.

Clique aqui para baixar a versão em PDF do livro.