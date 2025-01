Estado inaugura unidade de hemodinâmica no Hospital Regional de Santa Maria

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, investiu cerca de R$ 6 milhões nos últimos dois anos para a abertura da unidade de hemodinâmica do Hospital Regional de Santa Maria, inaugurada nesta quinta-feira (23/1). O serviço é uma especialidade direcionada ao diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares, incluindo procedimentos como angioplastias, cateterismo e intervenções minimamente invasivas.

O local será referência para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de 32 municípios da região Centro-Oeste do Estado. Em um primeiro momento, a expectativa é que sejam realizados 100 procedimentos mensais, sendo 60 de cateterismos e 40 angioplastias. Contudo, já há a perspectiva desses quantitativos serem ampliados.

Desde 2022, foram aplicados no hospital mais de R$ 16 milhões para obras e aquisição de novos equipamentos. Também são frutos desses repasses, além da Unidade de Hemodinâmica, as reformas nas Unidades de Terapia Intensiva adulto e coronariana, aquisição de equipamentos e de um tomógrafo.

No ato, também foi assinado o termo aditivo ao contrato de prestação de serviços que habilita o hospital no programa federal Mais Acesso a Especialistas, com a inclusão de 30 procedimentos mensais de cuidado integrado em ortopedia, que representa um repasse de R$ 74,7 mil por ano.

No ato, também foi assinado termo aditivo que habilita o hospital no programa federal Mais Acesso a Especialistas -Foto: Alina Souza/SES

Estrutura

Atualmente o hospital conta com 100 leitos, sendo 40 deles clínicos, 40 cirúrgicos (nas especialidades de neurocirurgia, torácica, cirurgia geral e traumatologia) e 20 de UTI adulto. Mantido pelo governo do Estado, o Hospital Regional de Santa Maria foi inaugurado em julho de 2018. Desde então, é gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia (FUC) e conta atualmente com cerca de 420 funcionários. O local é referência em neurocirurgia, cirurgia vascular, torácica, geral e de traumatologia em média complexidade para os municípios que fazem parte da 4ª Coordenadoria Regional da Saúde (CRS).

Recursos na hemodinâmica

Obras: R$ 1.617.698,18

R$ 1.617.698,18 Equipamentos: R$ 1.540.470,00

R$ 1.540.470,00 Sistema de hemodinâmica: R$ 3.090.000,00

R$ 3.090.000,00 Total:R$ 6.248.168,18

Investimentos recentes no Hospital Regional de Santa Maria

Aquisição do Sistema de Hemodinâmica (R$ 3.090.000,00) e compra de um microscópio cirúrgico (R$ 504.334,00). Total: R$ 3.594.334,00 (2022)

Reforma e conclusão de obra para instalação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, UTI Coronariana e Unidade de Hemodinâmica: R$ 4.532.568,00 (2022)

Aquisição de equipamentos para a implantação do serviço de hemodinâmica (ventilador de transporte), neurocirurgia, enfermaria, UTI e fisioterapia: R$ 1.572.954,40 (2023)

Aquisição de um tomógrafo: R$ 2.376.133,33 (2024 - previsão de inauguração em fevereiro de 2025)

Aquisição e instalação de equipamentos complementares ao sistema de hemodinâmica (sistema de balão intra-aórtico e polígrafo), serviço de radiologia e cirurgia neurológica: R$ 4.118.886,00 (2024)

Total de investimentos 2022-2024: R$ 16.194.875,73

Planejamento e organização

Presente ao evento representando a Secretaria da Saúde, a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (DGAE), Lisiane Fagundes, falou do processo para que o ato fosse possível.

“Esse momento de hoje é a entrega daquilo que nós já tínhamos acordado no dia 21 de outubro do ano passado, quando estivemos aqui para a assinatura do convênio para aquisição de um tomógrafo para o hospital. Nos comprometemos de iniciar ainda no mês de janeiro de 2025 a realização de cateterismos e angioplastias aqui. Organizamos a estrutura assistencial necessária para iniciar o atendimento desses pacientes, justamente porque nós sabemos que temos uma demanda importante reprimida e, mais importante do que o tamanho da fila, é o tempo que os pacientes aguardam. Então isso era necessário, é importante para a região, mesmo com todos os esforços que nós sabemos que são feitos por outros hospitais da rede”, contou.

Por parte da atual administração do hospital, a FUC, o presidente da entidade, Marne de Freitas Gomes, lembrou um pouco o histórico do local.

“Iniciamos em 2018 praticando um atendimento ambulatorial exemplar, que tratava e cuidava de toda a condição de saúde de cada paciente. Não era só a consulta cardiológica, não era só o diabetes, não era só a hipertensão arterial. Cada paciente era investigado e tratado de uma forma integrada de várias especialidades”, recordou. “Temos muito orgulho do desenvolvimento desse hospital e da performance de seu corpo funcional”, completou.

O prefeito de Santa Maria, por sua vez, destacou a importância do hospital para a cidade e região. “Quando nós temos a possibilidade de avançar com serviços tão importantes como esse que nós estamos inaugurando hoje, a gente tem esse acalanto no coração, porque estamos falando de saúde pública, de pessoas, de vidas. Isso significa que salvaremos tendo essa especialidade, tendo esse serviço aqui na nossa cidade Santa Maria”, comento Rodrigo Decimo.