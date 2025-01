Verba parlamentar de R$ 250 mil será investida na saúde municipal

Na segunda-feira, 20, Paulo Faccione, assessor do deputado federal Adão Pretto, e Airton Crod, assessor do deputado federal Dionilson Marcon, visitaram a Prefeitura Municipal para informar a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil. O recurso será investido na Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com Claudenir Scherer, vice-prefeito, “o recurso será utilizado para custeio na área da saúde e será gerido conforme as necessidades definidas pela gestão municipal. A emenda parlamentar foi uma iniciativa do ex-vereador Eduardo Ferrari, em 2004. ”