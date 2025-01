Município contrata cinco novos servidores para fazer parte do quadro de funcionários

O Município de Vista Gaúcha anunciou a contratação de cinco novos servidores para integrar o quadro de funcionários da administração, por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2014. A contratação é considerada emergencial e de excepcional interesse público, visando atender às demandas da comunidade local.

Os novos servidores são: Ronildo Correia, Valmir Locatelli e Leandro Reuter, operadores de máquinas rodoviárias; Cláudia de Souza Fernandes, agente visitadora do Primeira Infância Melhor; Gilmar Mera, motorista para a Secretaria Municipal da Saúde.