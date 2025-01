Prefeito e equipe discutem medidas para garantir abastecimento de água em reunião com a Corsan

Ele também salientou que o governo segue com seus esforços sempre focado no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Na tarde de quinta-feira, 23, o Prefeito Municipal, Valcier Balestrin, a Secretária de Administração, Camila Adam, e o ex-prefeito, Rodrigo Locatelli Tisott, estiveram em Porto Alegre para uma reunião na Corsan Aegea com a representante de Relações Institucionais, Anajara Godoi. Durante o encontro, foram discutidos assuntos de interesse do município.

