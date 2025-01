Prefeito Rosemar Sala destaca ações e projetos durante entrevista na Rádio 92 FM de Três Passos

O prefeito Rosemar Sala participou, na manhã de quinta-feira, 23, de uma entrevista na Rádio 92 FM, em Três Passos. Durante a conversa, fez uma breve retrospectiva das principais ações e projetos realizados em sua gestão anterior.

Na área da agricultura, destacou o fortalecimento do setor com iniciativas importantes, como o melhoramento das estradas rurais, que garantiram melhores condições para o escoamento da produção e facilitaram o deslocamento das famílias do interior.

Na infraestrutura, ressaltou o asfaltamento de vias e obras em andamento, como o projeto Tamandaré, que beneficiará 10 quadras com pavimentação asfáltica. Na saúde, enfatizou programas essenciais, como o “Zera Fila,” que têm atendido às demandas da população. Já na educação, mencionou as melhorias realizadas, com destaque para a conclusão da nova creche, que acolherá um grande número de alunos e atenderá a uma importante demanda das famílias.

O ponto alto da entrevista foi o esforço do município em pleitear o curso de Medicina, uma iniciativa que traz esperança para a cidade e toda a região. Segundo Sala, a administração municipal está confiante de que 2025 será um ano decisivo para avançar nesse objetivo, promovendo desenvolvimento e oportunidades para a população.

