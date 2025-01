'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres são indicados ao Oscar 2025

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui (2024), com direção de Walter Salles, foi indicado em três categorias ao Oscar 2025. A obra concorre como Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, conforme revelou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira (23). Já a atriz Fernanda Torres, que protagoniza o filme ao lado de Selton Mello, também foi indicada como melhor atriz de drama.

Esta é a segunda vez que o filme brasileiro concorre na categoria geral de Melhor Filme da premiação. A indicação anterior foi para o filme O Beijo da Mulher Aranha, dirigido por Héctor Babenco em 1985, que concorreu em quatro categorias.

A cerimônia do Oscar 2025 será realizada em 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com apresentação de Conan O'Brien, um comediante e apresentador de televisão americano.

Ainda Estou Aqui é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre seu pai, Rubens Paiva, que foi vítima da ditadura militar brasileira, mas foca na história de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado. Interpretada por Fernanda Torres na juventude e Fernanda Montenegro na velhice, Eunice enfrentou a tragédia do desaparecimento de seu marido, interpretado por Selton Mello, durante o regime militar.

A indicação vem 26 anos após o filme Central do Brasil, também de Walter Salles, ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres e protagonista, ser indicada a Melhor Atriz. Apesar das expectativas, as indicações não resultaram em prêmios.

Outros prêmios e indicações

No começo de janeiro, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme de drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui, e trouxe a estatueta inédita para o país.

Em seu discurso, a atriz brasileira celebrou o prêmio e o dedicou a Fernanda Montenegro, sua mãe, que há 25 anos concorreu na mesma categoria com o filme Central do Brasil. Desta vez, diferentemente daquela ocasião, o troféu veio para casa.

"Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo”, disse Fernanda Torres.

“Esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para o Andrucha, para o Selton, meus filhos. E para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro, Michael Parker, Mara, tantas pessoas. Muito obrigada!", finalizou.

Na metade do mês, o filme foi indicado na categoria de Melhor Filme em Língua Não-inglesa ao BAFTA 2025, considerado o “Oscar Britânico”. A produção concorre com Tudo Que Imaginamos Como Luz (Índia), Emilia Pérez (França), Kneecap (Irlanda) e A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha).

A cerimônia dos premiados será realizada em 16 de fevereiro, com apresentação do ator escocês David Tennant. Neste prêmio, a atriz Fernanda Torres não chegou a ser indicada.

