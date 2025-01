Brigada Militar realiza Operação Força Total em Santo Augusto

Na quinta-feira, 23, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram a Operação Força Total, que teve como objetivo ações preventivas e repressivas qualificadas, visando à promoção da segurança pública, com foco na redução dos índices de violência e criminalidade, com base na análise criminal em Santo Augusto.

Como resultado, foram realizadas fiscalizações em duas casas noturnas e barreiras policiais, com 33 veículos abordados, 83 pessoas identificadas e seis veículos autuados. A operação também resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de nove pedras de crack, oito pinos de cocaína e duas porções de maconha.

A Brigada Militar reafirma o compromisso da instituição em garantir mais segurança para a comunidade.

Comunicação Social 7°BPM