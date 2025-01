Comissão aprova limitar multas por descumprimento de obrigação tributária acessória

O texto aprovado tramita junto ao Projeto de Lei 3244/12 , do Senado, e outras 24 propostas. Todos estes foram rejeitados pela comissão. O texto do Senado cria uma gradação de multas para empresas que descumprirem obrigações tributárias acessórias.

A proposta altera a Medida Provisória 2.158-35/01 , que estabelece as multas e atualmente não prevê limite para as mesmas

Pelo texto, as multas por apresentação fora do prazo são:

A obrigação acessória equivale a uma prestação de contas à Receita Federal a respeito do cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento de um tributo.

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, o Projeto de Lei 1203/19, do deputado Sergio Souza (MDB-PR), que limita as multas impostas para quem deixar de cumprir obrigações tributárias acessórias, como a entrega de declarações.

