Corpo de jovem que se afogou em Barra do Guarita é encontrado após intensivas buscas

Na tarde deste sábado, 25, foi encontrado o corpo de Bruno Antônio Melo de Campos, de 18 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Guarita, em Barra do Guarita, enquanto pescava na noite de sexta-feira, 24.

Natural de Alenquer, no Pará, Bruno caiu no rio por volta das 19 horas, quando estava acompanhado de um homem de 64 anos, que pediu socorro.

As buscas começaram na noite de sexta-feira, quando uma equipe de mergulhadores iniciou as operações por volta das 21h. No entanto, devido à dificuldade de acesso ao local e às condições adversas, as buscas foram interrompidas por volta da meia-noite. Elas foram retomadas na manhã de sábado, com a continuidade das operações. Por volta do meio-dia, uma equipe especializada de salvamento da Operação Golfinho, que havia se deslocado de Capão da Canoa, se uniu ao Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos e aos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, reforçando os trabalhos de busca.

O local onde o jovem se afogou era de difícil acesso, e a chuva da noite anterior dificultou as buscas. No local, havia um poço profundo.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela reforçam a importância da atenção e do cuidado em situações que possam colocar a vida em risco, especialmente em áreas de risco, como encostas de rios e locais similares. Eles alertam para a necessidade de prudência e de medidas preventivas em atividades de lazer e recreação, como pesca e banhos em locais de difícil acesso, que podem representar perigo para os envolvidos.

Fonte: Bombeiros Voluntários/ MB Notícias