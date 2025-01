Comissão aprova projeto que autoriza morador da zona rural a ter arma de fogo para defesa pessoal

A redação original do projeto limita a posse a apenas “uma arma de fogo” por morador de área rural. Medeiros acolheu uma emenda que suprime o artigo “uma”, o que permite a comprar de mais armas.

Segurança na zona rural “O projeto contribui para a segurança no meio rural brasileiro, indo ao encontro do anseio daqueles que habitam o campo”, disse o relator da proposta, deputado Tião Medeiros (PP-PR), que recomendou sua aprovação.

A proposta altera o Estatuto do Desarmamento , que hoje permite aos moradores das áreas rurais apenas comprar armas voltadas à caça de subsistência, e desde que sejam maiores de 25.

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, projeto de lei do Senado ( PL 3853/19 ) que autoriza os habitantes das zonas rurais a comprarem arma de fogo para defesa pessoal.

