Jurerê Internacional recebe ação de combate ao lixo nos oceanos com tenda interativa e distribuição de brindes

A iniciativa é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, que pretende conscientizar 50 mil pessoas durante a temporada de verão– Foto: Sarah Castro / Semae

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da redução do lixo nos oceanos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (Semae) realiza nesta sexta-feira, 31, mais uma ação do programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente, na praia de Jurerê Internacional. A ação, que faz parte de uma série de atividades previstas para a temporada de verão, tem como cenário a região próxima ao Open Jurerê e promete envolver moradores e turistas em atividades educativas e interativas.

De acordo com o secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, Guilherme Dallacosta, a iniciativa visa combater um dos maiores desafios ambientais enfrentados pelo Brasil: o lixo nos oceanos. “O país contribui anualmente com até 1,3 milhões de toneladas de resíduos no mar, sendo 80% deles plásticos, metais e outros materiais que comprometem a biodiversidade marinha e afetam a economia das regiões costeiras. Com o programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente, buscamos engajar a população para que adote práticas mais responsáveis e sustentáveis.”, afirmou o secretário.

Detalhes do Programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente:

Tenda Interativa: Jogos educativos sobre sustentabilidade e distribuição de brindes ecológicos, como lápis recicláveis, lixeiras para carro, bolsas de ombro, copos recicláveis, camisas, bonés e frisbees.



Conscientização sobre Meio Ambiente: Distribuição de materiais informativos e realização de atividades educativas sobre o impacto do lixo nos oceanos.



Parcerias Estratégicas: Colaboração com entidades como Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar Ambiental para ampliar o alcance e garantir o sucesso das ações.

A ação em Jurerê Internacional acontecerá em dois momentos, ao lado do posto de salva-vidas. Na parte da manhã, a partir das 9h, será montada uma Tenda Interativa, onde os participantes poderão se divertir com quiz e brincadeiras relacionadas ao meio ambiente, além de concorrer a brindes ecológicos. Durante o evento, também será realizada a distribuição de kits e sacos para lixo entre os banhistas. O Corpo de Bombeiros também estará presente com a ação do Projeto Golfinhos, que visa promover a educação ambiental de forma lúdica e educativa.

Na parte da tarde, a partir das 17h, o evento se desloca para a Concha Acústica do Jurerê Open, onde novas abordagens e brincadeiras no calçadão serão realizadas, além de uma apresentação especial da banda dos Bombeiros.

Santa Catarina tem 41 municípios na sua costa e 28 deles estão de frente para o mar e enfrentam um grande desafio no combate ao lixo nos oceanos. Esses resíduos não só afetam a biodiversidade marinha, mas também impactam a economia e a qualidade de vida das região. Além da conscientização e prevenção, a Secretaria do Meio Ambiente pretende entregar um relatório com dados sobre o nível de educação ambiental dos moradores e turistas de Santa Catarina.

Próximas Ações – cronograma de Atividades nas Praias Catarinenses:

31/01 – Jurerê Internacional, Florianópolis – 9h

07/02 – Praia da Joaquina, Florianópolis – 9h

15/02– Praia Central, Balneário Camboriú – 9h

Nas ações anteriores, que aconteceram na Beira-mar Norte e na praia do Centro em Garopaba, foram distribuídos cerca de uns 3 mil brindes para mais de 1 mil pessoas.

De acordo com o assessor de educação ambiental da Semae, Marcellus Brinkmann, “O lixo nos oceanos causa danos irreparáveis aos ecossistemas marinhos. Através do programa ‘Jogue Limpo com o Meio Ambiente’, queremos estimular a conscientização, o cuidado e a adoção de práticas sustentáveis, formando multiplicadores que contribuirão para a preservação ambiental.”

Foto: Reprodução/Secom SC

Impacto Esperado

Com a realização dessas atividades, a Semae espera impactar diretamente mais de 50 mil pessoas, entre moradores e turistas e não apenas promover a conscientização sobre o lixo nos oceanos, mas também incentivar uma mudança de comportamento duradoura nas pessoas, para que cuidem das nossas praias e oceanos de maneira mais responsável. O programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente visa engajar, sensibilizar e educar, tornando cada participante um agente de transformação na preservação do meio ambiente.

Sobre a Semae:A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde é responsável pela coordenação e execução de políticas públicas voltadas para a preservação ambiental em Santa Catarina. Atua em diversas frentes para promover a sustentabilidade, o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento econômico verde no estado.

Para mais informações sobre o programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente, acompanhe as redes sociais da Semae ou entre em contato pelo telefone (48) 99981-0901.

