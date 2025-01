Brigada Militar e Polícia Civil apreendem grande quantidade de drogas em Três Passos

A droga e o veículo foram apreendidos, enquanto o condutor fugiu do local. As autoridades seguem em diligências para localizar o suspeito

Durante a operação, foram encontrados no porta-malas de um veículo 64 tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 50 kg.

Na noite de terça-feira, 28, uma ação conjunta entre Policiais Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas em Três Passos.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.