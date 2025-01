Formação pedagógica para professores da rede estadual será realizada em Três Passos

Entre os dias 4 e 6 de fevereiro, a cidade de Três Passos sediará o DECOLA 2025, uma formação pedagógica destinada aos professores da rede estadual vinculados à 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

O evento acontecerá no auditório da Unijuí e tem como objetivo capacitar, inspirar e preparar os educadores para os desafios e oportunidades do ano letivo de 2025.

Com o tema "Desafie limites, conecte disciplinas e analise o impacto", o DECOLA 2025 oferecerá uma programação diversificada, com palestras, oficinas e debates sobre práticas inovadoras, integração curricular e a importância de avaliar os impactos do ensino nas comunidades.

A formação representa uma oportunidade para fortalecer as práticas pedagógicas e impulsionar a atuação dos professores da rede estadual. A iniciativa é promovida pela 21ª CRE, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento contínuo dos profissionais da educação e a melhoria da qualidade do ensino.

Daniela Ramos

Assessora de Comunicação