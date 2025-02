Leite entrega novo tomógrafo ao hospital de Osório para qualificar atendimento no Litoral

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, entregaram, nesta sexta-feira (31/1), o novo tomógrafo adquirido pelo Hospital São Vicente de Paulo, de Osório. A aquisição do equipamento foi possível graças a um investimento de R$ 1,25 milhão do governo do Estado. Na oportunidade, também foram assinados os contratos com cinco hospitais regionais que aderiram ao programa federal Mais Acesso a Especialistas.

O governador Eduardo Leite ressaltou a importância de poder realizar melhorias no hospital e como isso trouxe benefícios para a população que faz uso dos serviços da instituição. “Além desta entrega de hoje, investimos ao longo dos últimos anos em muitas outras áreas do hospital, como endoscopia, o pronto atendimento e a reforma do núcleo de parto normal”, declarou. “O que entregamos hoje se insere em uma série de outros investimentos do Estado aqui e em outras instituições de saúde, com recursos próprios, depois de termos sido, há pouco tempo, um Estado que devia mais de R$ 1 bilhão para equipamentos de saúde. Botamos os pagamentos em dia e agora vamos chegar a este mesmo valor em investimentos”, complementou o governador.

A titular da Secretaria da Saúde (SES) falou sobre as mudanças e o progresso observado desde que foi assumida a administração do hospital. “O hospital de Osório é uma referência em várias áreas. Desde que assumimos a administração, há dois anos, percebemos uma grande evolução no atendimento de especialidades, na maternidade, em renovações importantes. Ao mesmo tempo, percebemos também uma necessidade de continuarmos investindo por uma importância estratégica desse equipamento”, ressaltou Arita.

O novo aparelho adquirido pela instituição por meio de repasse da SES visa atender a uma população de cerca de 240 mil habitantes em 11 municípios do Litoral Norte, além do grande público que se dirige para a região no verão. Com o equipamento para a realização de tomografias, a expectativa é manter o pleno funcionamento do serviço de diagnóstico por imagem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Hoje conseguimos substituir um tomógrafo de 12 anos, que logo no início da nossa intervenção percebemos que o custo de manutenção e conserto seria, ao longo do tempo, praticamente o mesmo valor para a compra de um equipamento novo. O custeio da instituição tem sido feito majoritariamente pelo Estado e contando com o apoio dos municípios. Agora a intervenção vai se encaminhando para definir o futuro da instituição, que deve ser decidido o mais breve possível”, afirmou a interventora do hospital, Eleonora Walcher.

Mais Acesso a Especialistas

Na oportunidade, também foram assinados os contratos com cinco hospitais regionais que aderiram ao programa federal Mais Acesso a Especialistas. Ao todo, será ampliado em 8,6 mil o número de Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs), que compreendem consultas e exames de diagnóstico.

Na ocasião, cinco hospitais regionais também aderiram ao programa federal Mais Acesso a Especialistas -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Além do próprio São Vicente de Paulo, também aderiram ao programa os hospitais de Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí, Nossa Senhora dos Navegantes (de Torres) e Santa Luzia (de Capão da Canoa).

Os novos serviços (OCIs), por ano, contratados nos hospitais da região por especialidade são:

Oftalmologia: 2.400

Ortopedia: 3.420

Otorrinolaringologia: 24

Cardiologia: 600

Oncologia: 2.160 (360 de ginecologia, 600 de proctologia, 600 de urologia e 600 de gastrologia)

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a aderir ao programa federal Mais Acesso a Especialistas. Somente em janeiro, contando com esses do Litoral, já foram firmados pela SES os contratos para a prestação de mais de 33 mil consultas e exames por ano. A expectativa é ampliar esse número conforme novas adesões dos hospitais, chegando aos mais de 283 mil OCIs anuais com recursos habilitados via Ministério da Saúde.