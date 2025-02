Ação conjunta entre Brigada Militar e Polícia Civil resulta em prisões em Tenente Portela

Na tarde de quinta-feira, 30, a Brigada Militar de Tenente Portela recebeu denúncias sobre extração ilegal de madeira na Terra Indígena do Guarita, setor Pedra Lisa. Durante as diligências, as equipes policiais flagraram um homem de 36 anos operando uma motosserra dentro da mata, derrubando e cortando diversas árvores nativas, entre elas espécies conhecidas como angico, louro e cedro.

O suspeito foi preso em flagrante por crime ambiental e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão formalizada pelo delegado de plantão.

Durante o andamento da ocorrência, um segundo homem, de 34 anos, foi abordado por equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil enquanto transportava “pranchas” de madeira em um itinerário próximo ao local do crime. Ele também foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil investiga o caso e apura se a extração ilegal tinha fins comerciais, bem como a possível participação de outros envolvidos.

Vale destacar que esse tipo de infração pode resultar em penalidades como multa, apreensão de equipamentos e até prisão, conforme previsto na Lei nº 9.605/1998, que trata das sanções administrativas e penais para crimes ambientais.

As autoridades reforçam a importância da preservação ambiental e alertam que práticas ilegais, como o desmatamento e a exploração irregular de recursos naturais, causam impactos negativos à fauna, flora e ao equilíbrio ecológico da região.