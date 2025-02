Hugo Motta defende maior protagonismo de deputados e humildade na gestão à frente da Câmara

Candidato à Presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) defendeu humildade na gestão à frente da Casa. "Quero ser um elo na corrente, um elo forte, mas com a consciência de ser apenas um elo que não podemos deixar romper. Todas as vezes que romperam esta corrente, partiram a democracia", disse.

Para Motta, a cadeira da Presidência não pode ser considerada como o auge do poder de um deputado. "Aquela cadeira não faz nenhum de nós diferentes, é transitória, efêmera."

Motta defendeu mais previsibilidade nos trabalhos da Câmara, como retomar sessões de Plenário no início da tarde e estabelecer quais delas serão virtuais e quais presenciais.

Ele também defendeu priorizar alinhamento de pautas com o Senado para otimizar o processo legislativo e ampliar a participação de parlamentares menos experientes ou com menos protagonismo na relatoria de projetos. "É uma Câmara de todos e para todos", disse.

Bancada feminina

Motta citou compromisso com a bancada feminina em promover o respeito e a visibilidade das mulheres no Parlamento. "Com relatorias de projetos que não tratam só de mulheres, mas de agenda econômica, educação, segurança pública e outros projetos de interesse do Brasil", afirmou.