Deputado Carlos Veras é eleito para a 1ª secretaria da Câmara

O deputado relatou cinco propostas que viraram lei. Uma delas é a Lei Paul Singer ( Lei 15.068/24 ), que cria a Política Nacional de Economia Solidária (PNES). Outra permite aos consórcios públicos mudarem seus contratos com a concordância da maioria dos entes participantes ( Lei 14.662/23 ). Já pela Lei 14.652/23 , os recursos depositados em planos de previdência complementar aberta poderão garantir empréstimos bancários.

Veras também coordena a Frente Parlamentar da Economia Popular e Solidária, com 206 deputados e 3 senadores.

