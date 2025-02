Delegada Katarina é a nova 3ª secretária da Câmara dos Deputados

Foi 1ª vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em 2023. É autora, por exemplo, do PL 4676/2024 , que torna obrigatória a nomeação pelo juiz de advogados dativos nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário para complementar os serviços da Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita.

Filiada ao Partido Social Democrático (PSD), foi vice-líder do Bloco MDB, PSD, Republicanos, Pode, PSC na Câmara em 2023.

