Incêndio em Três Passos deixa duas vítimas fatais

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência nos fundos e um estabelecimento comercial na frente, a Padaria Doce Mania, localizada na rua Zeferino Brasil, próximo ao Complexo José Luís Rhoden, em Três Passos.O sinistro ocorreu por volta do meio-dia de domingo, 2, e resultou na morte de um homem e em ferimentos graves em uma criança de sete anos.

O homem, identificado como José da Silva, de 46 anos, morreu carbonizado no incêndio. Já a menina, Maria Eduarda Oliveira Ulrich, foi socorrida e encaminhada em estado grave para a UTI do Hospital de Caridade de Três Passos. As chamas consumiram totalmente a residência e a padaria. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Civil investiga as causas do incêndio.

Transferência para tratamento especializado

Diante da gravidade do quadro clínico de Maria Eduarda, uma operação de transferência foi organizada com apoio da administração municipal de Três Passos, do Hospital de Caridade e da Coordenadoria Regional de Saúde de Frederico Westphalen. Um avião equipado com UTI saiu de Porto Alegre às 19h30 e pousou em Frederico Westphalen. De lá, uma ambulância especializada levou a menina de Três Passos até o aeroporto, onde embarcou com destino a Porto Alegre. A chegada à capital ocorreu por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira, 3.

Infelizmente, devido à gravidade das queimaduras, Maria Eduarda sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu, vindo a falecer pouco depois das 6h da manhã desta segunda-feira. Familiares, amigos e a comunidade local realizaram correntes de oração pela recuperação da criança, mas a fatalidade deixou a cidade de luto.

A tragédia comoveu Três Passos e região. A investigação segue para determinar as causas do incêndio, enquanto a comunidade presta homenagens às vítimas.

