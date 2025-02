Proposta facilita indenização de produtor rural em área não demarcada invadida

A proposta é de autoria do deputado Pedro Lupion (PP-PR) e outros parlamentares . O texto altera a Lei 14.701/23 , que fixou regras do marco temporal da demarcação de terras indígenas.

O texto estabelece as seguintes medidas:

O Projeto de Lei 4039/24, em análise na Câmara dos Deputados, obriga o poder público a indenizar o proprietário ou possuidor de imóvel rural invadido por indígenas e localizado em área com processo demarcatório não finalizado.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.