Miraguaí lança Campanha Premiada 2025

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, lançou a campanha "Miraguaí Premiado – Sua Nota Vale Prêmio".

De acordo com a secretária da Fazenda, Kielin Botton, a campanha tem como objetivo fomentar o comércio local, premiando os consumidores que realizam compras e solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal. Segundo ela, neste ano houve um aumento no número de vales-compra e prêmios.

Sorteios e Premiações:

Primeiro sorteio – 30 de maio

01 vale-compra de R$ 1.000,00

05 vales-compra de R$ 500,00

10 vales-compra de R$ 250,00

Segundo sorteio – 15 de dezembro

01 Geladeira (386 litros)

01 Ar-condicionado (9.000 BTUs – quente e frio)

01 Televisão (40 polegadas)

01 Secadora de roupas

01 Micro-ondas (32 litros)

01 Forno elétrico (44 litros)

02 vales-compra de R$ 2.000,00

02 vales-compra de R$ 1.000,00

06 vales-compra de R$ 500,00

10 vales-compra de R$ 250,00

A campanha incentiva os consumidores a valorizarem o comércio local, garantindo benefícios tanto para os lojistas quanto para os participantes.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7